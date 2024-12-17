Аренда квартир в России сильно подорожает в 2025 году

«Я ожидаю постепенный рост арендных ставок в ближайшие месяцы, особенно в первой половине 2025 года. Этот рост составит примерно 50%, но резких скачков не будет, так как начало года традиционно спокойный период на рынке», — уточнил эксперт.
Как добавил брокер, аренда может взлететь в цене еще больше по мере повышения ключевой ставки и ставок по ипотеке. «Пока рыночная ипотека на вторичное и первичное жилье остается недоступной, аренда будет дорожать. Потенциальные покупатели недвижимости — это те, кто сейчас арендуют жилье и впервые планируют его купить. За последний год ситуация изменилась: многие из тех, кто собирался перейти с аренды на покупку, решили остаться в аренде, так как платежи по аренде сейчас значительно выгоднее, чем ипотека», — отмечает эксперт.
Ракута подчеркнул, что количество доступных к аренде вариантов жилья будет сокращаться. По мнению эксперта, в 2025 году арендаторы будут отдавать предпочтение таким вариантам, как однокомнатные квартиры, студии и жилье с двумя изолированными спальнями.
Как пояснил брокер, наибольший спрос среди россиян сейчас приходится на однокомнатные квартиры и студии, а интерес к двухкомнатным квартирам заметно ниже. Ракута добавил, что большие квартиры обычно арендуют нечасто, однако они могут оказаться более выгодными по цене за квадратный метр, особенно при совместной аренде.
Согласно данным сервиса Яндекс Аренда, в ноябре медианная арендная стоимость квартир всех типов в России составила 38 тысяч рублей, что на 3% или 1 тысячу рублей меньше, чем в октябре.
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