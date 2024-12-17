Аренда квартир в России сильно подорожает в 2025 году

Как добавил брокер, аренда может взлететь в цене еще больше по мере повышения ключевой ставки и ставок по ипотеке. «Пока рыночная ипотека на вторичное и первичное жилье остается недоступной, аренда будет дорожать. Потенциальные покупатели недвижимости — это те, кто сейчас арендуют жилье и впервые планируют его купить. За последний год ситуация изменилась: многие из тех, кто собирался перейти с аренды на покупку, решили остаться в аренде, так как платежи по аренде сейчас значительно выгоднее, чем ипотека», — отмечает эксперт.