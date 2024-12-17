Акции «Газпрома» упали до минимума с 2009 года

Об усиленном снижении стоимости акций «Газпрома» сообщалось также 4 декабря. Это произошло на фоне заявления министра финансов России Антона Силуанова, согласно которому ведомство не закладывало в бюджет на 2025 год поступление дивидендов от «Газпрома». По его словам, общий подход министерства заключается в том, что госкомпании должны отдавать 50% своей прибыли в качестве дивидендов.