«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2025 год

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать билеты по субсидируемым тарифам на 2025 год. Впервые субсидируемые государством перелеты расширили до 23 направлений, сообщила пресс-служба компании.
«“Аэрофлот” открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год. Впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 23 направлений», — говорится в сообщении.
Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» из Москвы и в обратном направлении из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ, Калининграда. Субсидированные авиабилеты также продаются на рейсы Красноярск — Хабаровск — Красноярск, Благовещенск — Красноярск — Благовещенск. Специальные тарифы распространяются на рейсы из Санкт-Петербурга и обратно из Иркутска и Калининграда, перелеты из Хабаровска и обратно из Магадана, Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска, из Владивостока и обратно из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.
Кто может воспользоваться субсидируемыми билетами
Субсидированные билеты доступны для россиян с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО, для граждан РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), а также для инвалидов I группы любого возраста и инвалидов с детства II и III группы, для сопровождающих инвалидов I группы или детей-инвалидов и еще для россиян с удостоверением многодетной семьи или иным документом, подтверждающим статус. Для жителей ДФО тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» из Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Якутска, Благовещенска, Анадыря, Улан-Удэ в Москву. Так, стоимость авиабилетов из этих городов в Москву для взрослого составит около 10 тыс. рублей.
Льготные категории граждан могут воспользоваться специальными тарифами на прямые рейсы группы «Аэрофлот» из тех же городов и Горно-Алтайска в Москву, из Хабаровска в Магадан, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Южно-Сахалинск, из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, из Красноярска в Благовещенск, из Санкт-Петербурга в Иркутск, а также из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург.
Билеты по маршрутам в рамках программы субсидированных перевозок также доступны жителям и учащимся очной формы обучения вузов Калининградской области. Такими билетами могут воспользоваться россияне с отметкой о регистрации по месту жительства в Калининградской области, а также учащиеся высших учебных заведений, расположенных на территории Калининградской области. Для этого студентам необходимы паспорт гражданина РФ и справка, подтверждающая статус учащегося очной формы обучения вуза Калининградской области установленного образца. Стоимость авиабилетов из этого города в Москву и Санкт-Петербург для взрослого составит 3 500 ₽ и 3 800 ₽ соответственно.