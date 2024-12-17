«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2025 год

Субсидированные билеты доступны для россиян с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО, для граждан РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), а также для инвалидов I группы любого возраста и инвалидов с детства II и III группы, для сопровождающих инвалидов I группы или детей-инвалидов и еще для россиян с удостоверением многодетной семьи или иным документом, подтверждающим статус. Для жителей ДФО тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» из Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Якутска, Благовещенска, Анадыря, Улан-Удэ в Москву. Так, стоимость авиабилетов из этих городов в Москву для взрослого составит около 10 тыс. рублей.