Юрист назвал причины, по которым россиянам могут уменьшить пенсию

«Задолженности также могут повлиять на размер пенсии. Например, алименты, неоплаченные налоги, штрафы или кредиты могут привести к удержаниям из пенсии на основании судебного решения. Размер удержаний может варьироваться от 20% до 70% в зависимости от характера долга», — уточнил он.