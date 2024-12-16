Юрист назвал причины, по которым россиянам могут уменьшить пенсию

«Задолженности также могут повлиять на размер пенсии. Например, алименты, неоплаченные налоги, штрафы или кредиты могут привести к удержаниям из пенсии на основании судебного решения. Размер удержаний может варьироваться от 20% до 70% в зависимости от характера долга», — уточнил он.
Низкая заработная плата, трудовая деятельность без официального оформления и недостаточный трудовой стаж существенно уменьшают размер пенсии, отметил Русяев. В то же время, увольнение по статье, выговоры или пребывание в местах лишения свободы не имеют прямого влияния на размер пенсии, подчеркнул специалист.
Уголовные дела и административные нарушения могут косвенным образом оказывать влияние на пенсионные выплаты. «Например, если человек был отстранен от работы и лишился возможности накапливать страховые взносы, это отразится на итоговой сумме выплат. Однако реабилитация после незаконного уголовного преследования восстанавливает утраченные пенсионные права», — объяснил юрист.
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