Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист назвал причины, по которым россиянам могут уменьшить пенсию

Неуплаченные налоги, алименты, штрафы или кредиты могут отрицательно сказаться на размере пенсии. Если гражданин имел низкую заработную плату, его пособие также может быть сокращено, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Задолженности также могут повлиять на размер пенсии. Например, алименты, неоплаченные налоги, штрафы или кредиты могут привести к удержаниям из пенсии на основании судебного решения. Размер удержаний может варьироваться от 20% до 70% в зависимости от характера долга», — уточнил он.

Низкая заработная плата, трудовая деятельность без официального оформления и недостаточный трудовой стаж существенно уменьшают размер пенсии, отметил Русяев. В то же время, увольнение по статье, выговоры или пребывание в местах лишения свободы не имеют прямого влияния на размер пенсии, подчеркнул специалист.

Уголовные дела и административные нарушения могут косвенным образом оказывать влияние на пенсионные выплаты. «Например, если человек был отстранен от работы и лишился возможности накапливать страховые взносы, это отразится на итоговой сумме выплат. Однако реабилитация после незаконного уголовного преследования восстанавливает утраченные пенсионные права», — объяснил юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».