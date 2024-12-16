Wildberries начинает продажу страховых полисов

Страховая защита в рамках полиса «Защита имущества» действует как для купленных на маркетплейсе товаров, так и любого имущества в доме в случае его утраты или повреждения из-за пожара, затопления, стихийного бедствия или кражи. В полис также входит страхование здоровья покупателя и его близких на случай длительного больничного (более 21 дня) или госпитализации более чем на 14 дней в результате несчастного случая.