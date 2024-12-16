Wildberries начинает продажу страховых полисов

«“РВБ” (объединенная компания Wildberries и Russ) запускает продажу цифровых страховых полисов для покупателей “Защита имущества” на платформе Wildberries. Wildberries впервые запускает продажу страховых услуг для физических лиц, причем полис можно оформить полностью онлайн в процессе шопинга», — рассказали в пресс-службе. Осенью 2024 года объединенная компания запускала продажи полисов страхования в тестовом режиме.
Страховая защита в рамках полиса «Защита имущества» действует как для купленных на маркетплейсе товаров, так и любого имущества в доме в случае его утраты или повреждения из-за пожара, затопления, стихийного бедствия или кражи. В полис также входит страхование здоровья покупателя и его близких на случай длительного больничного (более 21 дня) или госпитализации более чем на 14 дней в результате несчастного случая.
Стоимость полиса составляет 100 рублей, он действует в течение месяца. Страховое возмещение по каждому полису — до 20 тыс. рублей, в случае покупки нескольких полисов выплаты по ним будут суммироваться. Сервис страхования создавала команда направления «Финтех» в Wildberries & Russ совместно с партнером — страховой компанией «Дефанс Страхование».
«Запуск продажи страховых услуг — подтверждение фокуса Wildberries на развитие финтех-решений, которые могут быть востребованы покупателями и быть полезными в их жизненных ситуациях. Тестирование этого продукта подтвердило интерес к нему со стороны пользователей, и первые из них уже получили страховые выплаты», — отметили в пресс-службе объединенной компании.