Взаимная торговля товарами и услугами в СГ может превысить $60 млрд

По его словам, в Минске ожидают, что по итогам 2024 года «доля России в импорте Беларуси составит максимальное значение — 57%». «Последние пять лет эта цифра составляла 55%», — уточнил Бурак. Он также проинформировал, что «белорусская составляющая в российском импорте — около 10%». «Это практически в два раза выше, чем за последние десять лет», — сказал Бурак.