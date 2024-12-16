Взаимная торговля товарами и услугами в СГ может превысить $60 млрд

«С 1999 года объем взаимной торговли товарами и услугами вырос в семь раз и достиг $58 млрд. При сохранении текущих темпов роста по итогам года можем превысить отметку в $60 млрд», — отметил глава аппарата белорусского правительства.
По его словам, в Минске ожидают, что по итогам 2024 года «доля России в импорте Беларуси составит максимальное значение — 57%». «Последние пять лет эта цифра составляла 55%», — уточнил Бурак. Он также проинформировал, что «белорусская составляющая в российском импорте — около 10%». «Это практически в два раза выше, чем за последние десять лет», — сказал Бурак.
Он заявил, что Белоруссия и Россия демонстрируют успехи в своем развитии и двустороннем сотрудничестве, несмотря на санкции и внешнее давление. «Вопреки замыслам наших оппонентов, санкционное давление выступило серьезным стимулом ускорения роста взаимной торговли, оптимизации логистики, перехода на взаиморасчеты в национальных валютах, развития импортозамещения и промышленной кооперации», — отметил руководитель аппарата правительства Белоруссии.