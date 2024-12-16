Выдача потребительских кредитов в ноябре сократилась на 21%

Также снизился до 229,2 млрд рублей (-33,4%) в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем объем выданных потребкредитов (в октябре 2024 года — 344,3 млрд рублей). В свою очередь за последние три месяца сокращение этого показателя составило 59,1% (в августе 2024 года — 563 млрд рублей), а с начала года — 44,9% (в январе 2024 года — 416,3 млрд рублей).