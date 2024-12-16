Выдача потребительских кредитов в ноябре сократилась на 21%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Количество выданных потребительских кредитов в ноябре 2024 года составило 1,7 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 21% (в октябре 2024 года — 2,15 млн). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
При этом, по данным НБКИ, за последние три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась на 49,3% (в августе 2024 года — 3,35 млн), а по сравнению с началом года выдача в ноябре сократилась на 39,9% (в январе 2024 года — 2,82 млн).
Также снизился до 229,2 млрд рублей (-33,4%) в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем объем выданных потребкредитов (в октябре 2024 года — 344,3 млрд рублей). В свою очередь за последние три месяца сокращение этого показателя составило 59,1% (в августе 2024 года — 563 млрд рублей), а с начала года — 44,9% (в январе 2024 года — 416,3 млрд рублей).
Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в ноябре 2024 года было отмечено в Москве (101,1 тыс.), Московской области (81,5 тыс.), Краснодарском крае (66,4 тыс.), а также в Свердловской (56,1 тыс.) и Ростовской (54,4 тыс.) областях.
При этом наибольшая динамика сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования) в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Саратовской (-22,9%), Оренбургской (-22,6%) областях, Алтайском крае (-22,5%), а также в Московской (-22%) и Ростовской (-21,9%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в ноябре сократилось на 20,1% и 20,7% соответственно.
«В сентябре — ноябре мы наблюдаем падение выдачи потребительских кредитов. В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам охлаждения рынка необеспеченного кредитования», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.