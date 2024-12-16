В тесноте да не в обиде: в какой квартире россиянам комфортно жить

Мы привыкли стремиться купить жилье побольше, попросторнее. Если сто лет назад комната в коммуналке и общая кухня были нормой, то к 70-м годам прошлого века стали мечтать о пусть и маленькой, но отдельной кухне в 4−5 квадратных метра. Сейчас кухня меньше 10 метров считается тесной даже в однокомнатных квартирах.
В целом, в России установлены общие рекомендации по жилой площади, заявила Екатерина Горнова, эксперт Российской Гильдии Риэлторов по правовым вопросам. Так, одному человеку достаточно 28−45 квадратных метров, двум — 40−60 кв. м. На семью с одним ребенком и двумя детьми рассчитана квартира площадью 60−80 квадратных метров и 80−100 квадратных метров соответственно.
Кроме того, в квартире необходимо обозначить место для сна, кухонного гарнитура и обеденной зоны, места для хранения вещей, а также санузла размером минимум 3−4 квадратных метра.
Все остальное, отметила Екатерина Горнова, требует индивидуального подхода. При выборе комфортного жилья следует учитывать статус жильца или жильцов, состав семьи и возраст ее членов. Также стоит взять в расчет род деятельности и образ жизни обитателей, наличие домашних животных, потребность в рабочем пространстве, особенности планировки жилья и климатические условия региона.
Например, для студента или одинокого человека подойдет жилье площадью 30−35 квадратных метров. А если для комфортной жизни не нужны дополнительные зоны отдыха, место для работы или хранения книг, то вполне подойдет студия 22−25 кв. м.
То же самое относится и к молодой бездетной паре.
«Но важно помнить, что обычно такие студии — временное решение. Потому что через несколько лет жилье обычно меняется на более комфортное», — сказала эксперт.
Если говорить о семье из двух человек, добавила она, то здесь важную роль играет состав семьи. Для пары достаточно будет одного спального места. Если же речь идет о двух жильцах, которым нужны отдельные спальные зоны, то придется серьезно поработать над планированием, а значит, студия не подойдет. Удобнее всего рассматривать однокомнатную квартиру.
Пенсионерам тоже было бы приятнее жиль в месте, где есть отдельная кухня, комната и балкон.
«При выборе квартиры или дома мы не забываем, что жилищное пространство играет важную роль в повседневной жизни. Достаточная площадь позволяет организовать быт, отдых и работу, не испытывая дискомфорта от тесноты», — подчеркнула Екатерина Горнова.
Однако понятие «достаточности» может сильно различаться в зависимости от индивидуальных потребностей, состава семьи и образа жизни, заключила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».