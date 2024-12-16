В тесноте да не в обиде: в какой квартире россиянам комфортно жить

«Квартирный вопрос» испортил не только москвичей, как писал в прошлом веке Булгаков. Вопрос жилья остается острым для большинства россиян. Цены на жилье в 2024 году значительно выросли, ставки по кредитам тоже, а льготные программы сократили. В таких условиях покупатели переоценивают свои требования к жилью, выбирая то, на что хватит денег. Но будет ли ему в нем комфортно? Разбирались Финансы Mail.