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В России с 1 января возрастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

Соответствующий приказ министерства финансов России размещен на портале правовых актов.

Источник: Freepik

В России с 1 января возрастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь.

Цена на бутылку водки объемом 0,5 литра вырастет с 299 до 349 рублей.

Бутылка коньяка объемом 0,5 литра подорожает с 556 до 651 рубля.

Последнее повышение минимальной розничной цены водки было с 1 июля 2024 года: с 281 до 299 рублей за 0,5 литра.

Вырастет минимальная цена на бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) — до 472 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».