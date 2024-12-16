В России предложили ввести налог на такси и доставку

По мнению экономиста, налог мог бы составлять минимум 100 рублей с каждой поездки на такси или осуществления услуги доставки, а также еще несколько процентов от их стоимости. Как полагает Ануреев, эти деньги можно было бы зачислять на счета региональных бюджетов для повышения выплат бюджетникам и доплат пенсионерам.