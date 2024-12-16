Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД описали схему похищения аккаунтов в Telegram

Злоумышленники вновь пытаются обмануть людей, предлагая подписку на платформу Wildberries, ориентированную на предпринимателей. Об этом рассказали ТАСС в управлении министерства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Министерство внутренних дел России заявляет, что злоумышленники прибегают к устаревшему методу фишинга для несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей мессенджера Telegram. В частности, они предлагают подписаться на канал, якобы связанный с Wildberries. Данную информацию предоставило управление министерства, занимающееся координацией мер по противодействию незаконному использованию информационно-коммуникационных технологий.

«На этот раз они предлагают подписаться на официальный сайт и Telegram-канал Wildberries для предпринимателей, используя домен wildberriesworld.xyz, однако для подписки авторизация не требуется. Тем не менее мошенники надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона, в результате чего они потеряют доступ к своему аккаунту», — говорится в сообщении.

Также ведомство просит граждан не терять бдительности и не переходить по сомнительным ссылкам.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».