В МВД описали схему похищения аккаунтов в Telegram

Министерство внутренних дел России заявляет, что злоумышленники прибегают к устаревшему методу фишинга для несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей мессенджера Telegram. В частности, они предлагают подписаться на канал, якобы связанный с Wildberries. Данную информацию предоставило управление министерства, занимающееся координацией мер по противодействию незаконному использованию информационно-коммуникационных технологий.
«На этот раз они предлагают подписаться на официальный сайт и Telegram-канал Wildberries для предпринимателей, используя домен wildberriesworld.xyz, однако для подписки авторизация не требуется. Тем не менее мошенники надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона, в результате чего они потеряют доступ к своему аккаунту», — говорится в сообщении.
Также ведомство просит граждан не терять бдительности и не переходить по сомнительным ссылкам.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».