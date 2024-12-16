В МВД описали схему похищения аккаунтов в Telegram

«На этот раз они предлагают подписаться на официальный сайт и Telegram-канал Wildberries для предпринимателей, используя домен wildberriesworld.xyz, однако для подписки авторизация не требуется. Тем не менее мошенники надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона, в результате чего они потеряют доступ к своему аккаунту», — говорится в сообщении.