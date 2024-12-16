В Госдуме предложили вернуть талоны на еду

«Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни», — Цитирует МК Анатолия Аксакова.
В нижней палате парламента отметили, что продуктовые социальные карты намерены ввести в Калининградской области, однако эту меру можно распространить на всю страну.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных анонсировал появление карт.
По данным Росстата, годовая инфляция в России к 9 декабря составила 8,76%. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что продуктовая инфляция всегда выше показателя Росстата.
Картофель осенью подорожал почти в полтора раза, пачка сливочного масла в 180 г в России выросла в цене в среднем на 24%.
Второй аспект, который отметили собеседники издания, это незащищенность перед ростом цен определенных категорий граждан: в структуре потребления малоимущих траты на продукты занимают больше места, чем у других слоев населения.
«Дискуссия о том, что бедные страдают от продовольственной инфляции больше, чем богатые, ведется в России больше 15 лет, — напоминает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. — Очевидно, что в условиях, когда продукты питания дорожают более чем на 10% в год, нужны меры по поддержке тех, кто наиболее уязвим».
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