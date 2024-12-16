В Госдуме предложили вернуть талоны на еду

«Дискуссия о том, что бедные страдают от продовольственной инфляции больше, чем богатые, ведется в России больше 15 лет, — напоминает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. — Очевидно, что в условиях, когда продукты питания дорожают более чем на 10% в год, нужны меры по поддержке тех, кто наиболее уязвим».