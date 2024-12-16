«У нас дефицит в 500 тыс. учителей. Зато пицца приезжает за 15 минут»

Реальная политика такова, что мы и дальше будем принимать мигрантов. И чем больше, тем лучше… Я всегда был противником массового привлечения неквалифицированных мигрантов в огромных количествах. Но что произошло, то произошло. Представители власти говорят о том, что мы будем принимать мигрантов в больших количествах и дальше, но почему-то не говорят о том, что мы принимаем их не только для работы, но и для того, чтобы раздать им российское гражданство. Миллионы мигрантов получили гражданство уже. Миллионы получат. Гражданство раздается просто. И совершенно сознательно. Боремся за количество, а не качество. «Ужесточение», а точнее, просто хоть какой-то контроль и учет происходящего, никак не меняет целей миграционной политики.