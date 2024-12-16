Ставки на поставки: Россия хочет войти в десятку крупнейших экспортеров АПК

— Россия занимала 17-е место с долей чуть более 2% — $41, 6 млрд. Но страны развиваются, поэтому всё не так очевидно. Например, рост экспорта в РФ в 2022-м относительно 2020 года составил 36% по стоимости, что можно считать успехом, а в Индии, которая была на 11-м месте, — 43%, — заявила эксперт. — Главное — не место в рейтинге, а то, что сельское хозяйство России выполнило свою роль в части повышения самообеспеченности продовольствием. Важно, чтобы продукция была доступна и были выполнены ориентиры Доктрины по потреблению для полноценного питания. Чтобы сельское хозяйство велось методами, не нарушающими требования окружающей среды, а у сельских жителей, которые заняты в сельском хозяйстве, росли доходы.