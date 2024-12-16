Стало известно, сколько можно сэкономить на сигаретах в 2025 году

По его словам, сэкономленные 25−51 тыс. рублей могут быть полезны для бюджета россиян: их можно потратить на отпуск, подарки для всей семьи. Кроме того, отказ от курения положительно повлияет на здоровье человека, заключил доцент.



По данным Superjob, в 2024 году среднестатистический российский курильщик выкуривает около 16 сигарет в день, что составляет примерно 5 840 сигарет в год. Однако эти показатели могут варьироваться в зависимости от пола и намерений бросить курить. Например, мужчины, не планирующие отказываться от курения, в среднем потребляют 17 сигарет в день, тогда как женщины в аналогичной ситуации — 14 сигарет. Те, кто стремится прекратить курение, выкуривают меньше: мужчины — 12 сигарет в день, женщины — 10 сигарет. Важно отметить, что за последний год 17% курильщиков сообщили об увеличении количества выкуриваемых сигарет, а 32% — о снижении. Таким образом, среднее годовое потребление сигарет на одного курильщика в России составляет около 5 840 сигарет, однако этот показатель может меняться в зависимости от индивидуальных привычек и намерений.