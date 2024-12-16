Специалист предупредил о росте мошенничества в преддверии Нового года

«Мошенники будут использовать запущенные до Нового года схемы, фишинговые ресурсы под бренды популярных магазинов и маркетплейсов, завлекая скидками и подарками. Также аферисты начнут распространять приглашения сыграть в “беспроигрышную” игру в коробочки, где перенаправляют на фишинговый сайт» — уточнил эксперт.
Праздничные дни традиционно сопровождаются культурными мероприятиями, на фоне чего злоумышленники могут распространять поддельные сайты для покупки билетов на стендап, кино или театры. Эти ресурсы обычно входят в схему FakeDate и могут иметь новогоднюю символику, а иногда и вовсе не содержат ссылок на праздники.
Егоров рекомендовал россиянам тщательно проверять доменные имена сайтов, которые кажутся подозрительными и были найдены в поисковых системах или через сообщения. При совершении покупок в интернете он посоветовал внимательно проверять реквизиты для перевода денег и оплаты. Кроме того, для онлайн-покупок эксперт порекомендовал использовать виртуальную карту, на которую можно переводить только сумму, необходимую для конкретной покупки.
Он подчеркнул, что при подозрении на взлом учетной записи в банковском сервисе или кражу денег стоит немедленно изменить пароль и код доступа, если злоумышленникам еще не удалось взять под контроль учетную запись. Следующим шагом является заморозка банковских карт и счетов. Также необходимо срочно связаться с банком по номеру, указанному на карте или официальном сайте, сообщив о контакте с мошенником и предоставить номер его телефона. Банк самостоятельно предпримет меры по блокировке счета, перевыпуску карт и блокировке занятого номера.
Егоров также посоветовал предупредить родных, близких и работодателя о том, что ваши банковские карты могут быть скомпрометированы, и на них лучше временно не переводить деньги.
Согласно данным ЦБ, в первом квартале 2024 года клиенты российских банков потеряли из-за кибермошенников 4,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако во втором квартале сумма достигла 4,8 млрд рублей, установив новый рекорд и превысив средние показатели за предыдущие четыре квартала на 25%.
Таким образом, за первые шесть месяцев 2024 года общая сумма украденных средств кибермошенниками составила 9,1 млрд рублей. Официальные данные за полный 2024 год еще не опубликованы.
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