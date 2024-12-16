Специалист предупредил о росте мошенничества в преддверии Нового года

Он подчеркнул, что при подозрении на взлом учетной записи в банковском сервисе или кражу денег стоит немедленно изменить пароль и код доступа, если злоумышленникам еще не удалось взять под контроль учетную запись. Следующим шагом является заморозка банковских карт и счетов. Также необходимо срочно связаться с банком по номеру, указанному на карте или официальном сайте, сообщив о контакте с мошенником и предоставить номер его телефона. Банк самостоятельно предпримет меры по блокировке счета, перевыпуску карт и блокировке занятого номера.