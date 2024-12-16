Россиянам напомнили старые способы обмана, которые вернулись в магазины

Перед тем, как произвести оплату товара, рекомендуется проверить, чтобы цена на ценнике совпадала с ценой, отображаемой на кассе. Согласно статье 10 Закона «О защите прав потребителей», информация, предоставляемая о товаре, должна быть правдивой и актуальной. Если на кассе цена оказывается выше, чем на ценнике, настаивайте на продаже товара по той цене, которая указана на ценнике.
Также перед покупкой не забудьте тщательно осмотреть товар, чтобы убедиться в отсутствии дефектов, повреждений и прочих недостатков. «Покупая электронику или бытовую технику, попросите продавца проверить работоспособность устройства. Это поможет избежать проблем с возвратом в будущем», предупредила специалист.
Некоторые магазины учитывают вес упаковки в общей цене товара. Как отмечает специалист, это противоречит торговым правилам, которые требуют убирать лишний материал перед взвешиванием. Если вы замечаете такие случаи, настаивайте на пересчете.
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