Россиянам напомнили старые способы обмана, которые вернулись в магазины

Перед тем, как произвести оплату товара, рекомендуется проверить, чтобы цена на ценнике совпадала с ценой, отображаемой на кассе. Согласно статье 10 Закона «О защите прав потребителей», информация, предоставляемая о товаре, должна быть правдивой и актуальной. Если на кассе цена оказывается выше, чем на ценнике, настаивайте на продаже товара по той цене, которая указана на ценнике.