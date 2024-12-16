Правительство полностью поддержало законопроект о спецсчетах для иноагентов

Инициатива была внесена в парламент группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. 20 ноября законопроект был принят в первом чтении.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.
Суть законопроекта
Поправки вносятся в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он дополняется нормами, согласно которым иноагент обязан использовать специальный рублевый счет для получения причитающихся ему вознаграждений за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
Как сообщал Володин, ко второму чтению депутаты подготовили поправки о зачислении на такие спецсчета и доходов иноагентов, полученных в результате отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также банковских процентов и дивидендов.
Спецсчет должен быть открыт в уполномоченном банке в течение 15 дней после того, как человека или организацию внесли в список иноагентов. Такой же срок устанавливается в случаях, если гражданин уже был ранее признан иноагентом, а затем у него возникли основания для получения выплат.
На имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Распорядиться этими деньгами получится только после отмены статуса иноагента. Правительство РФ сможет устанавливать случаи, в которых допускается списание денежных средств со спецсчетов иностранных агентов.
Если закон будет принят, новые нормы вступят в силу с 1 марта 2025 года. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять законопроект во втором чтении и рассмотреть инициативу на пленарном заседании Госдумы 17 декабря.