Правительство полностью поддержало законопроект о спецсчетах для иноагентов

Спецсчет должен быть открыт в уполномоченном банке в течение 15 дней после того, как человека или организацию внесли в список иноагентов. Такой же срок устанавливается в случаях, если гражданин уже был ранее признан иноагентом, а затем у него возникли основания для получения выплат.