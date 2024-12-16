Пора задуматься об отключении систем ИИ, считает экс-глава Google

На его взгляд, когда система начинает «самосовершенствоваться», настает время подумать о том, чтобы «выдернуть вилку из розетки». На вопрос о том, может ли мощная система противостоять попыткам ее отключить, Шмидт ответил: «Теоретически лучше, чтобы кто-то держал руку на вилке».