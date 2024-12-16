Польша купила у России рекордное количество удобрений

Во второй половине декабря в ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш» подсчитали, что продажи новой сельхозтехники российских производителей на внутреннем рынке сократились в первые 10 месяцев 2024 года на 16,5% год к году, до 167,5 млрд руб.