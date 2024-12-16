Польша купила у России рекордное количество удобрений

По сведениям издания, европейская страна потратила на закупку российских удобрений 1,3 млрд злотых (около $325 млн).
В октябре польское министерство развития и технологий предприняло дипломатические шаги в координации с другими государствами Евросоюза, чтобы предложить на уровне альянса инициативу по ограничению импорта удобрений из РФ и Белоруссии.
Во второй половине декабря в ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш» подсчитали, что продажи новой сельхозтехники российских производителей на внутреннем рынке сократились в первые 10 месяцев 2024 года на 16,5% год к году, до 167,5 млрд руб.
Ранее в России назвали причину не закупать удобрения за рубежом.