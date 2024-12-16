ЦБ понизил официальный курс доллара на 17 декабря 2024 года

Курс доллара на 17 декабря понизили до 102,9125 рубля (с 103,4305 рубля).
Официальный курс евро также снизили до 108,7016 рубля с 109,0126 рубля.
Банк России также понизил официальный курс юаня — до 13,8603 рубля с 14,0096 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».