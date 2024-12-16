Названы города с самыми дешевыми квартирами

Покупка однокомнатной квартиры в Перми обойдется в около 4,7 млн рублей в среднем, в Воронеже — в 5,3 млн рублей, в Самаре — в 5,4 млн рублей. Средняя полная цена «двушки» в Перми составляет 6,6 млн рублей, в Волгограде — 7,3 млн рублей, в Самаре — 7,5 млн рублей. Полная медианная стоимость «трешек» в Волгограде составляет 7,3 млн рублей, в Перми — 8,8 млн рублей, в Воронеже — 9,1 млн рублей.
Лидерами в рейтинге городов-миллионников с самыми дорогими квартирами в новостройках традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Купить студию в Москве можно в среднем за 8,9 млн рублей, в Казани — за 8,3 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — за 6,1 млн рублей. Медианная полная стоимость однокомнатных квартир в Москве — 15,1 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 10,3 млн рублей, в Казани — 9,2 млн рублей.
«Двушки» в Москве, Санкт-Петербурге и Казани в среднем обойдутся в 20 млн, 18,5 млн и 12,1 млн рублей соответственно, а трехкомнатные квартиры — в 29,3 млн, 24,5 млн и 16 млн рублей в среднем соответственно.
Исследование было проведено в декабре.