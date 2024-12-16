Названы города с самыми дешевыми квартирами

Купить студию в Москве можно в среднем за 8,9 млн рублей, в Казани — за 8,3 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — за 6,1 млн рублей. Медианная полная стоимость однокомнатных квартир в Москве — 15,1 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 10,3 млн рублей, в Казани — 9,2 млн рублей.

«Двушки» в Москве, Санкт-Петербурге и Казани в среднем обойдутся в 20 млн, 18,5 млн и 12,1 млн рублей соответственно, а трехкомнатные квартиры — в 29,3 млн, 24,5 млн и 16 млн рублей в среднем соответственно.



Исследование было проведено в декабре.