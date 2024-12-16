На Московском скоростном диаметре могут ввести платный проезд для жителей столицы

«Мы должны понимать, что есть проблемы, которые требуют решения, и уходить от решений нельзя, — пояснил “Ъ” господин Ликсутов.— На МСД загрузка растет, и сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время. Опыт проспекта Багратиона (еще одна платная дорога в Москве, работает с сентября 2023 года.— “Ъ”) показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная».