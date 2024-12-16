Московская биржа ограничивает обращение и переводит ряд иностранных ценных бумаг в третий уровень листинга

В соответствии с указанием Банка России № 6885-У с 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов.
Кроме того, с 3 января 2025 года Московская биржа переводит перечисленные ценные бумаги в третий уровень листинга. Согласно положению Банка России № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут быть включены в котировальные списки биржи. По правилам листинга Московской биржи, котировальными являются первый и второй уровни листинга, третий уровень — некотировальная часть списка.
«Таким образом, с 3 января 2025 года покупать ценные бумаги указанных эмитентов на фондовом рынке Московской биржи смогут только квалифицированные инвесторы. Неквалифицированные инвесторы смогут продать ранее купленные ценные бумаги или продолжать держать их в своих портфелях», — отмечается в сообщении.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».