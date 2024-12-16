Московская биржа ограничивает обращение и переводит ряд иностранных ценных бумаг в третий уровень листинга

Кроме того, с 3 января 2025 года Московская биржа переводит перечисленные ценные бумаги в третий уровень листинга. Согласно положению Банка России № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут быть включены в котировальные списки биржи. По правилам листинга Московской биржи, котировальными являются первый и второй уровни листинга, третий уровень — некотировальная часть списка.