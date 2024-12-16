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Московская биржа ограничивает обращение и переводит ряд иностранных ценных бумаг в третий уровень листинга

С 3 января 2025 года Московская биржа ограничит обращение ряда иностранных ценных бумаг только среди квалифицированных инвесторов и изменит по ним маркировку в связи с регуляторными требованиями, сообщила Мосбиржа в понедельник, 16 декабря.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

В соответствии с указанием Банка России № 6885-У с 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов.

Изменения коснутся ценных бумаг Циан (CIAN), Группы «Эталон» (ETLN), Fix Price (FIXP), ОЗОН (OZON), РосАгро (AGRO), Группы компаний «О’КЕЙ» (OKEY) и Киви (QIWI).

Кроме того, с 3 января 2025 года Московская биржа переводит перечисленные ценные бумаги в третий уровень листинга. Согласно положению Банка России № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут быть включены в котировальные списки биржи. По правилам листинга Московской биржи, котировальными являются первый и второй уровни листинга, третий уровень — некотировальная часть списка.

«Таким образом, с 3 января 2025 года покупать ценные бумаги указанных эмитентов на фондовом рынке Московской биржи смогут только квалифицированные инвесторы. Неквалифицированные инвесторы смогут продать ранее купленные ценные бумаги или продолжать держать их в своих портфелях», — отмечается в сообщении.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».