Мишустин: при поддержке АПК больше внимания будет уделено выращиванию фруктов

«Правительством подготовлено постановление, которым уточняется порядок софинансирования региональных расходов, предлагается ряд изменений в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, в том числе на приоритетные направления в агропромышленном комплексе», — сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами. По его словам, «теперь при выделении средств больше внимания будет уделено созданию условий для агробизнеса, который занимается фруктами и ягодами, чтобы у таких предпринимателей было необходимое финансирование на сады и питомники».