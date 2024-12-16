Мишустин: при поддержке АПК больше внимания будет уделено выращиванию фруктов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Отечественный агробизнес, занимающийся выращиванием фруктов и ягод, будет иметь больше условий для развития. Этот пункт внесен в постановление правительства РФ, которое уточняет порядок софинансирования региональных расходов, в том числе на приоритетные направления АПК, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительством подготовлено постановление, которым уточняется порядок софинансирования региональных расходов, предлагается ряд изменений в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, в том числе на приоритетные направления в агропромышленном комплексе», — сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами. По его словам, «теперь при выделении средств больше внимания будет уделено созданию условий для агробизнеса, который занимается фруктами и ягодами, чтобы у таких предпринимателей было необходимое финансирование на сады и питомники».
«Еще одна важна область — это содействие в заключении договоров агрострахования. Из-за чрезвычайных ситуаций с погодой производители несут серьезные потери по объемам урожаев и по поголовью животных, мы сталкиваемся с этим практически ежегодно», — отметил Мишустин. На его взгляд, «нужно помочь бизнесу вовремя снизить риски, и субсидирование таких расходов должно быть усилено».
«Уточняем и условия предоставления наиболее востребованных грантов, таких как “Агропрогресс”, на развитие материально-технической базы и семейных ферм», — сообщил председатель правительства. Он пояснил, что «за счет этих ресурсов можно будет приобретать, а также осуществлять монтаж газопоршневых установок, что позволит сократить траты малых хозяйств на электроэнергию».
Премьер-министр отметил, что «особый акцент — на положении дел в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, где приоритетное финансирование будет предоставляться на агротехнологические работы, включая меры по повышению плодородия и качества почв, в целом на улучшение экологической безопасности в АПК, в том числе для увеличения объемов производства кормов».
Еще одно изменение касается ферментных препаратов и различных добавок. «Современный автопром нуждается в поставках ферментных препаратов, пищевых, кормовых добавок, других критически важных для эффективного производства вспомогательных средств, и они, конечно, должны выпускаться в России, поэтому создатели таких решений могут претендовать на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой сфере», — указал Мишустин.
«Все нововведения должны начать действовать с 1 января 2025 год. Рассчитываем, что такие меры будут способствовать сохранению конкурентоспособности наших аграриев, чтобы у граждан было больше качественных отечественных продуктов питания», — сказал глава кабинета министров.