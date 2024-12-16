Минтруд раскрыл самые высокие зарплаты мигрантов

Общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных работников в 2025 году составит почти 235 тыс. разрешений на работу. Из них больше всего выделено Амурской области, где активно присутствует китайский бизнес (27,1 тыс.), Московской области (23 тыс.), Ленинградской области (около 22,3 тыс.), Татарстану (9,3 тыс.); резерв квоты составляет 78 тыс. позиций. Это следует из проанализированного РБК приказа Минтруда от 9 декабря «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2025 год».