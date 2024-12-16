Минтруд раскрыл самые высокие зарплаты мигрантов

Общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных работников в 2025 году составит почти 235 тыс. разрешений на работу. Из них больше всего выделено Амурской области, где активно присутствует китайский бизнес (27,1 тыс.), Московской области (23 тыс.), Ленинградской области (около 22,3 тыс.), Татарстану (9,3 тыс.); резерв квоты составляет 78 тыс. позиций. Это следует из проанализированного РБК приказа Минтруда от 9 декабря «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2025 год».
Как писал РБК со ссылкой на проект этого документа, в 2024-м потребность в найме визовых мигрантов оценивалась в 1,5 раза ниже и составляла 155,9 тыс. человек. Среди причин привлечения иностранной рабочей силы значатся отсутствие необходимых кадров в регионах и ввод импортного оборудования, нуждающегося в обслуживании и наладке.
Данные квоты действуют только для иностранцев, прибывающих в страну на основании визы (в безвизовом порядке в России могут работать граждане стран ЕАЭС и приезжие из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии). Объем квот определяется на основании предложений органов власти регионов, суммарная величина потребностей которых увеличивается на 50% в качестве резерва. На практике в среднем уровень выполнения квоты составляет около 60% (согласование числа привлекаемых иностранных специалистов не означает автоматической выдачи рабочих виз, этим занимается МВД), писал РБК.
Чаще всего через такой механизм привлекаются специалисты из Китая, Турции, Сербии, Индии, Вьетнама, говорил источник, близкий к Минтруду.
Самая высокая предполагаемая зарплата для иностранцев составляет 380 тыс. руб. в месяц, а уровень 100 тыс. руб. превышает чуть меньше сотни предложений, следует из изученных РБК заявок по регионам. Примерно половина позиций для визовых работников предполагает доходы ниже 60 тыс. руб. в месяц, но есть и два десятка предложений с зарплатами всего 20−25 тыс. руб.
Куда хотят трудоустроить самых высокооплачиваемых иностранцев
Самой высокооплачиваемой позицией на 2025 год с зарплатой 380 тыс. руб. в месяц среди всех региональных заявок является должность председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, которую с 2016 года занимает Маттиас Шепп.
На втором месте — квота на трех менеджеров в компании «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова с ежемесячной зарплатой 275 тыс. руб. На третьем — спортсмен-инструктор баскетбольного клуба «Барнаул» (два человека) с зарплатой 250 тыс. руб.
Далее следуют позиции брынзодела-мастера и бланшировщика (обе с зарплатой 230 тыс. руб.) в сети загородных отелей «Яхонты», связанной с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером. По данным сервиса «РБК Компании», Гинер является одним из двух учредителей УК «Яхонты» Отели. Ру с долей 50%. Согласно официальным профессиональным стандартам, бланшировщик занимается «ведением технологического процесса разваривания сырья (продуктов) для размягчения его тканей перед протиранием в шпарителях различного типа, разваривателях или бадьях с бартотерами».
Компании по добыче руд цветных металлов из Забайкалья «Байкалруд» и «Золотая гора» получили разрешение на трудоустройство в 2025 году иностранцев на позицию главного геолога. Тому же «Байкалруду» требуются 50 обогатителей отходов, 40 бурильщиков шпуров, 50 монтажников горного оборудования, 80 мастеров проходки шахты и еще десятки иностранных специалистов.
Иностранные работники нужны в 2025 году российскому дочернему банку Bank of China, турецкой строительной компании «Ямата Ятырым», работающей в Амурской области, крупному строительному подрядчику «Велесстрой», банному комплексу «Сандуновские бани», «Уралкалию»
Ранее в Минтруде отмечали, что квалифицированная иностранная рабочая сила по квотам в 2025 году понадобится на таких проектах, как газопровод «Сила Сибири», Амурский газохимический и Амурский газоперерабатывающий комплексы, газоперерабатывающий и газохимический кластер в поселке Усть-Луга