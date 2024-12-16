МЭР рассчитывает на введение невозвратных тарифов в отелях в 2025 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ рассчитывает, что невозвратные тарифы в российских отелях будут введены на законодательном уровне в 2025 году. Об этом сообщил журналистам замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
«Да, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли невозвратные тарифы быть введены в 2025 году. «Я надеюсь, что в этом году правительство внесет в Думу этот законопроект», — отметил замминистра.
Ранее в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что министерство разработало изменения в законодательные акты, которые дают возможность отелям вводить невозвратные бронирования с 1 марта 2025 года. Невозвратные бронирования предлагается ввести наравне с возвратными, чтобы турист имел право выбора исходя из своих предпочтений и ситуации. Это позволит соблюсти баланс интересов туристов и бизнеса.