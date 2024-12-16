МЭР: доля стран БРИКС на мировом рынке делового туризма может превысить 60%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Доля стран БРИКС на мировом рынке делового туризма в 2025 году, по экспертным оценкам, может превысить 60%, сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе выступления на Meet Global MICE Congress.
«Мы рассчитываем на то, что в этом году объем майс-индустрии все-таки $800 млрд превысит. Но важнее другое: по оценкам экспертов, доля БРИКС, Глобального Юга на этом рынке в следующем году уже может превысить 60%», — сказал он.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе своего выступления на форуме отметил, что страны БРИКС и Глобального Юга становятся более значимыми на мировой арене.
«На сегодняшний момент это 36% мировой экономики, 21% мировой торговли. На базе наших стран формируется новый центр мировой экономики. Поэтому все большую роль играет в экономике наших стран и развитие туризма», — добавил он.