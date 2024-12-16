МЭР: доля стран БРИКС на мировом рынке делового туризма может превысить 60%

«Мы рассчитываем на то, что в этом году объем майс-индустрии все-таки $800 млрд превысит. Но важнее другое: по оценкам экспертов, доля БРИКС, Глобального Юга на этом рынке в следующем году уже может превысить 60%», — сказал он.