Китай примет меры в ответ на повышение пошлин США на поликремний

«Американская сторона должна немедленно скорректировать свои ошибочные действия и отменить [решение] о повышении тарифов в отношении КНР, — подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте торгового ведомства. — Китай примет необходимые меры, будет твердо защищать свои права и интересы».
Как уточняется в сообщении, действия Вашингтона причинят ущерб американским потребителям, «серьезно подорвут международный торгово-экономический порядок», а также нанесут урон безопасности и стабильности глобальных цепочек поставок. «Китай занимает последовательную позицию в отношении односторонних мер по повышению пошлин. Мы неоднократно делали Соединенным Штатам серьезное представление [по этому поводу]», — говорится в заявлении.
В министерстве напомнили, что Всемирная торговая организация признала, что антикитайские тарифы США нарушают общепринятые правила. «Они не только не решат проблемы, связанные с дефицитом торгового баланса Соединенных Штатов и конкурентоспособностью их промышленности, но и приведут к росту инфляции», — прокомментировало ведомство.
Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация Байдена намерена увеличить тарифы на импорт критически важных материалов из Китая. Как уточняется, цель этой меры — защитить американские компании на рынке солнечной энергетики от более дешевой продукции КНР. В частности, пошлины на солнечные пластины и поликремний вырастут вдвое, до 50%, а на продукцию, содержащую вольфрам, — до 25%. Новые тарифы должны вступить в силу 1 января, за несколько недель до возвращения в Белый дом избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.