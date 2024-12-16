Китай примет меры в ответ на повышение пошлин США на поликремний

Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация Байдена намерена увеличить тарифы на импорт критически важных материалов из Китая. Как уточняется, цель этой меры — защитить американские компании на рынке солнечной энергетики от более дешевой продукции КНР. В частности, пошлины на солнечные пластины и поликремний вырастут вдвое, до 50%, а на продукцию, содержащую вольфрам, — до 25%. Новые тарифы должны вступить в силу 1 января, за несколько недель до возвращения в Белый дом избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.