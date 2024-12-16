Кассация отклонила жалобу на решение об изъятии акций ЧЭМК

«Кассационная инстанция Арбитражного суда Уральского округа приняла определение — оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — сказано в материалах.
Дело рассматривали в закрытом режиме.
Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля передал в собственность государства акции ЧЭМК, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» по требованию Генпрокуратуры. Это решение бывшие владельцы пытались обжаловать.
5 апреля Арбитражный суд Челябинской области также удовлетворил требования Генпрокуратуры и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК, АО «Компания “Эталон”, ряда юридических и физических лиц неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей.
Ранее Генпрокуратура просила признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» и Юрием Антиповым. Ответчиками по делу стали АО «Компания “Эталон”, ООО “Группа компаний “Ариант”, Юрий, Людмила и Михаил Антиповы, Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы.
АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» — крупнейший производитель ферросплавов в России. В соответствии с реализованным судебным решением о полном изъятии акций трех заводов (АО «ЧЭМК», АО «КФ» и АО «СЗФ») в пользу Российской Федерации в настоящее время акции каждого из трех заводов принадлежат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.
В состав АО «ЧЭМК» входят владивостокский филиал «Владпром», осуществляющий портовые услуги по хранению и перевалке, также ОСП «Горнодобывающее управление» (поселок Харп, ЯНАО), которое производит добычу хромовой руды. Кроме того, входят интинский участок «Марганец Коми» (г. Инта, Республика Коми), осуществляющий геологические работы, и Златоустовский транспортный участок (пос. Магнитка, Челябинская область).