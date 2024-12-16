Кассация отклонила жалобу на решение об изъятии акций ЧЭМК

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» — крупнейший производитель ферросплавов в России. В соответствии с реализованным судебным решением о полном изъятии акций трех заводов (АО «ЧЭМК», АО «КФ» и АО «СЗФ») в пользу Российской Федерации в настоящее время акции каждого из трех заводов принадлежат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.