Кармановы острова. На счетах российских брокеров показалось более 2 трлн рублей из разных юрисдикций

Эксперты связывают этот рост с несколькими причинами. По мнению Игоря Даниленко, он может быть вызван не притоком новых денег, а реклассификацией активов в рамках указа о переводе держания из НРД в реестры акций. «Раньше активы могли лежать в одном или нескольких иностранных депозитариях в НРД централизованно, после реклассификации могли стать видны разные юрисдикции», — отмечает Даниленко. Юрист адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Глеб Бойко не исключает того, что он мог быть вызван участием американских инвесторов «в конвертации депозитарных расписок на российские акции». Конвертация по большинству программ была открыта до 1 октября 2024 года. Кроме того, определенный вклад могла внести продажа заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) российских инвесторов нерезидентам. В рамках первого раунда, проводившегося с марта по сентябрь 2024 года, иностранные инвесторы выкупили ИЦБ на 8,1 млрд руб., в том числе со счетов типа С (см. «Ъ» от 14 октября).