Каким будет курс рубля 17 декабря 2024: прогноз эксперта

В первую очередь, это санкционные новости, снижение цен на нефть, укрепление рубля, приближение заседания ЦБ, на котором, вероятно ключевая ставка, будет повышена до 23%.
Западные инвесторы переходят к выжидательной позиции перед заседанием ФРС 18 ноября. Как ожидается, процентные ставки будут понижены на 25 б.п. Китайский рынок сегодня нес потери после разочаровывающих статданных по розничным продажам, которые в ноябре выросли всего лишь на 3%, значительно хуже прогнозных 4,6%.
Во вторник будет опубликована статистика по розничным продажам в США за ноябрь. В еврозоне выйдет декабрьский индекс экономических настроений от ZEW.
На российском рынке акционеры ОзонФарм на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев. Через дивидендный гэп пройдет несколько акций, в том числе тяжеловесные акции Лукойла. Это может «откусить» от индекса Мосбиржи около 1%. Прогноз на 17 декабря- 2375−2475 п.
Рубль в начале недели предпринял попытку укрепления. Юань на Мосбирже опускался ниже 13,7, официальный курс доллара на завтра понижен до 102,9. В то же время периодически российская валюта проседает. Укрепление рубля можно связать с процессом нормализации трансграничных расчетов после санкционной встряски конца ноября. Резкие разнонаправленные движения связаны с относительно невысокой ликвидностью рынка, а также приближающимся налоговым периодом. Компании могут заранее готовиться к фискальным платежам и с учетом «тонкости» рынка крупные сделки продажи валюты могут транслироваться в импульсы укрепления рубля. Краткосрочно ждем биржевой юань на уровне 13,5−14,2, доллар — 100−105.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».