Каким будет курс рубля 17 декабря 2024: прогноз эксперта

Рубль в начале недели предпринял попытку укрепления. Юань на Мосбирже опускался ниже 13,7, официальный курс доллара на завтра понижен до 102,9. В то же время периодически российская валюта проседает. Укрепление рубля можно связать с процессом нормализации трансграничных расчетов после санкционной встряски конца ноября. Резкие разнонаправленные движения связаны с относительно невысокой ликвидностью рынка, а также приближающимся налоговым периодом. Компании могут заранее готовиться к фискальным платежам и с учетом «тонкости» рынка крупные сделки продажи валюты могут транслироваться в импульсы укрепления рубля. Краткосрочно ждем биржевой юань на уровне 13,5−14,2, доллар — 100−105.