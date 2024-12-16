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Исследование: рабочие профессии будут самыми востребованными в 2025 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Большинство работодателей (86%) считают, что в 2025 году самыми востребованными будут рабочие профессии, также высоким будет спрос на инженеров и IT-специалистов. Об этом говорится в результатах совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Источник: Freepik

«Согласно последним данным, на первом месте по популярности среди работодателей оказывается рабочий персонал — 86% респондентов уверены, что именно эти специалисты будут в дефиците. В эпоху автоматизации и технологических новшеств, когда многие процессы становятся автоматизированными, потребность в квалифицированных рабочих руках остается высокой», — говорится в итогах исследования.

На втором месте инженеры и технические специалисты (34%), за ними идут менеджеры по продажам (33%) и IT-специалисты (31%). Представители массовых профессий (курьеры, продавцы и официанты) также сохраняют свою актуальность — их назвали 30% респондентов.

В 2025 году 84% компаний намерены работать над развитием бренда работодателя для того, чтобы привлечь новых сотрудников. Корпоративная культура также занимает значительное место в планах — 65% респондентов готовы инвестировать в ее развитие. 56% работодателей планируют активное внедрение системы рекомендаций среди работников, 38% — повышать зарплату в вакансиях, и 9% — обновлять офисы и улучшать инфраструктуру.

В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.