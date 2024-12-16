Исследование: рабочие профессии будут самыми востребованными в 2025 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Большинство работодателей (86%) считают, что в 2025 году самыми востребованными будут рабочие профессии, также высоким будет спрос на инженеров и IT-специалистов. Об этом говорится в результатах совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», которые имеются в распоряжении ТАСС.