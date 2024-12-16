Исследование: новогодний набор в 2024 году будет стоить почти семь тыс. рублей

товарыТакже, по данным исследования, с 29 ноября по 9 декабря 2024 года оборот платежей в категории готовых кондитерских изделий вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число покупок увеличилось на 13%, а количество покупателей — на 4%. Средний чек стал на 22% выше и составил 3 785 рублей.
В то же время число покупок мандаринов выросло за отчетный период на 7% год к году. Средняя цена увеличилась на 22%, до 258 рублей. Количество покупок игристого вина выросло на 5% год к году, а средняя цена стала на 8% выше и составила 465 рублей, отмечается в исследовании.
При этом число покупок натуральной красной икры за тот же период снизилось на 17%, а средняя цена выросла на 36% и составила 9 987 рублей за килограмм или около тысячи рублей за 100 грамм. Покупок шоколадных конфет в коробках стало на 11% больше год к году, а средний чек вырос на 12% и составил 611 рублей.