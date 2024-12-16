Исследование: новогодний набор в 2024 году будет стоить почти семь тыс. рублей

При этом число покупок натуральной красной икры за тот же период снизилось на 17%, а средняя цена выросла на 36% и составила 9 987 рублей за килограмм или около тысячи рублей за 100 грамм. Покупок шоколадных конфет в коробках стало на 11% больше год к году, а средний чек вырос на 12% и составил 611 рублей.