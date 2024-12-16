И хочется, и колется

Кривая доходности ОФЗ за неделю стала мене инвертированной. Доходность облигаций на отрезке от двух до трех лет снизилась на 12−28 б. п., а облигаций сроком погашения от трех до десяти лет, наоборот, повысилась на 10−34 б. п. В перспективе выравнивание кривой за счет повышения доходности облигаций на дальнем отрезке — не самый благоприятный сценарий для рынка акций. Тем не менее доходность на ближнем отрезке отражает уверенность инвесторов в повышении ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора на 100−200 б. п. Более сильное повышение ставки может стать негативным сюрпризом для рынков, в то время как сохранение ставки на прежнем уровне, чего мы также не исключаем, позитивно отразится на динамике фондовых индексов. В любом случае потенциальное повышение ставки на этой неделе может оказаться последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, поскольку влияние денежно-кредитной политики на экономику проявляется со временем и регулятор может занять выжидательную позицию, чтобы оценить эффект от проделанной работы.