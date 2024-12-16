Главные события финансовых рынков 16 — 22 декабря

В мире
На минувшей неделе, как и ожидали аналитики Market Power, Европейский ЦБ снизил основные процентные ставки на 25 б.п. Регулятор намекнул, что смягчение ДКП с высокой вероятностью продолжится.
А уже на этой неделе ФРС США, по прогнозам, снизит процентную ставку на 25 б.п. — до 4,25−4,5%. С понедельника по пятницу главный индекс акций США S&P 500 может находиться в коридоре 5913−6190 пунктов.
В России
На прошлой неделе Минфин привлек еще ₽1 трлн, разместив облигации с плавающим купоном (флоатеры). Власти выполнили годовой план по заимствованию на 99%.
Главным событием этой недели будет, само собой, заседание ЦБ по ключевой ставке. Большинство участников рынка ожидают, что в пятницу ЦБ повысит ставку на 200 б.п. — до 23%, поскольку инфляционное давление остается высоким. Инвесторам на это время лучше отдавать предпочтение фондам ликвидности.
Рубль
Опрошенные Банком России аналитики в этом году прогнозируют курс доллара на уровне ₽92,6, что предполагает средний курс в декабре — ₽103 за доллар. Из результатов опроса ЦБ следует, что средний курс доллара в следующем году составит ₽102, в 2026 году — ₽104, в 2027-м — ₽106,6. На этой неделе курс рубля, установленный ЦБ РФ, может колебаться в коридоре ₽100,5−107,4 за доллар.
Нефть
Минэнерго США снизило прогноз цены нефти Brent в 2025 году с $76,06 за баррель до $73,6. По оценке ведомства, решения ОПЕК+ о дальнейшей отсрочке увеличения добычи нефти позволят рынку находиться в относительном балансе в 2025 году. Однако последующее наращивание добычи альянсом и рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, приведут к увеличению запасов. Это будет давить на цены на нефть. На этой неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $67,9−79,9 за баррель.
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