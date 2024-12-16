Главные события финансовых рынков 16 — 22 декабря

Минэнерго США снизило прогноз цены нефти Brent в 2025 году с $76,06 за баррель до $73,6. По оценке ведомства, решения ОПЕК+ о дальнейшей отсрочке увеличения добычи нефти позволят рынку находиться в относительном балансе в 2025 году. Однако последующее наращивание добычи альянсом и рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, приведут к увеличению запасов. Это будет давить на цены на нефть. На этой неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $67,9−79,9 за баррель.