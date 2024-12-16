FT: Forbes открывает в Испании свой первый в мире частный клуб

Forbes стремится решать проблемы, с которыми сталкивается сфера журналистики, где доходы от рекламы получать все сложнее, с помощью брендированного контента, маркетинга и спонсорских мероприятий, а также популярных рейтингов богатых людей и спецпроекта «30 Under 30» — списка 30 видных людей в возрасте до 30 лет. Компания также расширила бизнес в таких областях, как электронная торговля и недвижимость.