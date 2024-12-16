FT: Forbes открывает в Испании свой первый в мире частный клуб

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Международная медиакомпания Forbes, специализирующаяся на бизнесе, инвестициях, технологиях и предпринимательстве, открывает в Испании свой первый в мире частный клуб — Forbes House Madrid. Об этом сообщила газета Financial Times.
Запуск заведения знаменует собой, по данным издания, «первый этап запланированного глобального развертывания элитных площадок американской медиакомпании». Forbes House Madrid, ориентированный на руководителей частных компаний и предпринимателей, расположен в финансовом районе Мадрида. Проект реализуется совместно с SpainMedia, издателем Forbes Espa? a, одного из 43 местных лицензированных изданий Forbes.
Частный клуб в Мадриде должен, по словам исполнительного директора Forbes Media Шерри Филлипс, доказать свою состоятельность, прежде чем компания примет решение об открытии заведений в других городах мира. Forbes House Madrid представляет собой семиэтажное здание, в котором находится ресторан под руководством шеф-повара Адольфо Сантоса, удостоенного звезды кулинарного гида Michelin, бар на крыше, а также винный погреб.
Компания за последние несколько лет уже в значительной степени диверсифицировала свой бизнес, отходя от традиционного прошлого в журналистике, сказала Филлипс.
Forbes стремится решать проблемы, с которыми сталкивается сфера журналистики, где доходы от рекламы получать все сложнее, с помощью брендированного контента, маркетинга и спонсорских мероприятий, а также популярных рейтингов богатых людей и спецпроекта «30 Under 30» — списка 30 видных людей в возрасте до 30 лет. Компания также расширила бизнес в таких областях, как электронная торговля и недвижимость.