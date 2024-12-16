FT: Британия одобрила продажу Royal Mail фирме чешского миллиардера

Стоимость сделки составляет £5,3 млрд. Правительство официально объявит свое решение одобрить ее, согласно газете, в понедельник.
Британские СМИ проинформировали, что крупных перемен в Royal Mail в связи со сделкой не ожидается. Компания International Distribution Services, являющаяся владельцем почты, еще в мае рекомендовала своим акционерам одобрить продажу компании. Реализацию сделки, согласно британским законам, должны были разрешить власти королевства.
Королевская почта была учреждена в 1516 году королем Генрихом VIII. В ней задействовано более 150 тыс. сотрудников. Кржетинский заявил ранее, что максимально уважает традиции и восхищается историей Royal Mail.