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FT: Британия одобрила продажу Royal Mail фирме чешского миллиардера

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании одобрило сделку по продаже почты Royal Mail компании EP Group чешского миллиардера Даниэля Кржетинского. Со ссылкой на источники об этом сообщила газета Financial Times.

Источник: AP 2024

Стоимость сделки составляет £5,3 млрд. Правительство официально объявит свое решение одобрить ее, согласно газете, в понедельник.

Британские СМИ проинформировали, что крупных перемен в Royal Mail в связи со сделкой не ожидается. Компания International Distribution Services, являющаяся владельцем почты, еще в мае рекомендовала своим акционерам одобрить продажу компании. Реализацию сделки, согласно британским законам, должны были разрешить власти королевства.

Королевская почта была учреждена в 1516 году королем Генрихом VIII. В ней задействовано более 150 тыс. сотрудников. Кржетинский заявил ранее, что максимально уважает традиции и восхищается историей Royal Mail.