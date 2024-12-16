Эксперт назвал неожиданный эффект введения карточек в России

Во-первых, по мнению экономиста, использование карточек позволит оказать адресную поддержку социально незащищенных граждан в приобретении ключевых товаров. «Очень важно, чтобы помощь получали именно те граждане, кто в ней, действительно, нуждается. Продуктовые социальные карточки не являются панацеей в решении задачи по повышению адресности социальной поддержки граждан, но точно этому будут способствовать», — отметил Балынин.