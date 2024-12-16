Эксперт назвал неожиданный эффект введения карточек в России

«Идея с продуктовыми социальными карточками отличная», — считает собеседник издания.
Во-первых, по мнению экономиста, использование карточек позволит оказать адресную поддержку социально незащищенных граждан в приобретении ключевых товаров. «Очень важно, чтобы помощь получали именно те граждане, кто в ней, действительно, нуждается. Продуктовые социальные карточки не являются панацеей в решении задачи по повышению адресности социальной поддержки граждан, но точно этому будут способствовать», — отметил Балынин.
Во-вторых, считает он, эта инициатива поддержит отечественных производителей, так как граждане будут покупать их товары. С этим связан экономический эффект от реализации инициативы, уточнил эксперт. Поэтому вполне целесообразно внедрять такие карточки по всей стране, оценил Балынин предложение.
Любая инициатива требует времени на проработку всех правовых нюансов, добавил он. Поэтому необходимо провести широкое общественное обсуждение.
По оценке эксперта, до 2025 года вряд ли получится юридически закрепить реализацию инициативы на территории всей России.
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