Эксперт оценил вероятность нового мирового финансового кризиса

«Вероятность рискового сценария ЦБ (в нем говорится о мировом финансовом кризисе. — “Газета.Ru”) оцениваю в 40%. Непосредственно на факторы, заложенные в рисковый сценарий, влиять сложно, так как они лежат в русле недальновидных действий недружественных стран, которые уже не могут исключительно влиять на нашу экономику, а, соответственно, в конечном счете могут спровоцировать мировой финансовый кризис: бумеранг всегда возвращается, об этом им нужно помнить», — считает эксперт.
Балынин отметил необходимость усилить стимулирование отечественного производства и расширение рынков сбыта российской продукции в странах, поддерживающих Россию.
По его словам, увеличение объема производства российских товаров и укрепление торговых отношений с дружественными государствами снизят риск негативных эффектов от возможных неблагоприятных сценариев. Экономист подчеркнул, что с осознанием Западом ограниченного влияния предполагаемых санкций на российскую экономику снижается вероятность их внедрения.
Согласно рисковому сценарию, изложенному Центральным банком в документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов», прогнозируется ухудшение глобальных условий, включая мировой экономический кризис, схожий с кризисом 2007−2008 годов. Это может вызвать рецессию в крупнейших мировых экономиках, снижение глобального спроса и значительное падение цен на нефть.
При таких обстоятельствах инфляция в России может достичь 13−15% в 2025 году. Для предотвращения дальнейшего роста инфляции Центральный банк России будет вынужден значительно ужесточить денежно-кредитную политику, увеличив ключевую ставку до 22−25% годовых. Ожидается, что инфляция вернется к целевому уровню в 4% лишь к концу прогнозируемого периода.
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