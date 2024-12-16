Эксперт оценил вероятность нового мирового финансового кризиса

«Вероятность рискового сценария ЦБ (в нем говорится о мировом финансовом кризисе. — “Газета.Ru”) оцениваю в 40%. Непосредственно на факторы, заложенные в рисковый сценарий, влиять сложно, так как они лежат в русле недальновидных действий недружественных стран, которые уже не могут исключительно влиять на нашу экономику, а, соответственно, в конечном счете могут спровоцировать мировой финансовый кризис: бумеранг всегда возвращается, об этом им нужно помнить», — считает эксперт.