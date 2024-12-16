Экономика Германии близка к «точке невозврата», пишет СМИ

«Германия приближается к точке невозврата. Бизнес-лидеры это знают, люди в стране это чувствуют, но политики не нашли ответов», — говорится в статье.
Немецкая экономика, считает издание, после пяти лет стагнации оказалась на 5% меньше, чем могла бы быть при сохранении тенденции роста. По мнению аналитиков Bloomberg, основными причинами такой ситуации стали отказ от российских энергоносителей, конкуренция Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG с китайскими автопроизводителями.
«Снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство оказывается в худшем положении примерно на 2500 евро в год», — сказано в статье.
Такая тенденция, как отметила Эми Уэбб, глава Future Today Institute, несет наиболее серьезную угрозу, так как влияет не только на Германию, но и на весь Евросоюз.
«Германия не рухнет в одночасье. Вот что делает этот сценарий таким ужасающим. Это очень медленное, очень затяжное снижение. Не компании, не города, а всей страны и Европы вместе с ней», — заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».