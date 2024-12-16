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Аксаков озвучил условия создания криптобиржи в России

Граждане, которые приобрели или добыли криптовалюту, должны использовать ее для расчетов и обмена на международных рынках. Создание российской криптобиржи станет возможным, когда рынок будет более понятен как регулятору, так и участникам. Об этом на пресс-конференции заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По его словам, криптовалюта, будь то созданная или приобретенная, должна циркулировать за пределами нашей страны и вне нашей юрисдикции. Однако она может быть зарегистрирована на соответствующих счетах и учитываться нашими организациями в рамках российской правовой системы, но использоваться только для проведения платежей на мировых рынках.

«Я думаю, что по мере развития рынка, по мере того как он будет становится более легальным, то есть понятным и для регулятора, и для участников рынка, после этого можно будет говорить о создании российской специальной инфраструктуры, которая будет торговать криптовалютами», — подчеркнул Аксаков.

Председатель комитета Госдумы добавил, что рассматривается возможность разработки законопроекта, который даст возможность российским гражданам открывать счета, связанные с криптовалютой, для осуществления международных платежей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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