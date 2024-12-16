Аксаков озвучил условия создания криптобиржи в России

«Я думаю, что по мере развития рынка, по мере того как он будет становится более легальным, то есть понятным и для регулятора, и для участников рынка, после этого можно будет говорить о создании российской специальной инфраструктуры, которая будет торговать криптовалютами», — подчеркнул Аксаков.