Аксаков озвучил условия создания криптобиржи в России

По его словам, криптовалюта, будь то созданная или приобретенная, должна циркулировать за пределами нашей страны и вне нашей юрисдикции. Однако она может быть зарегистрирована на соответствующих счетах и учитываться нашими организациями в рамках российской правовой системы, но использоваться только для проведения платежей на мировых рынках.
«Я думаю, что по мере развития рынка, по мере того как он будет становится более легальным, то есть понятным и для регулятора, и для участников рынка, после этого можно будет говорить о создании российской специальной инфраструктуры, которая будет торговать криптовалютами», — подчеркнул Аксаков.
Председатель комитета Госдумы добавил, что рассматривается возможность разработки законопроекта, который даст возможность российским гражданам открывать счета, связанные с криптовалютой, для осуществления международных платежей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Т В России могут открыть криптобиржу: на каких условиях, когда откроют биржу криптовалют, для чего нужны криптосчета, мнение депутата.