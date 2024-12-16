Эксперт перечислил отличия задатка и аванса

«К примеру, нередко случаются истории, когда некоторые продавцы берут авансы с нескольких потенциальных покупателей, после чего выбирают лучшие условия для сделки, а отвергнутые авансы возвращают. При этом, многие покупатели расстраиваются из-за сорванной сделки, на которую они рассчитывали. Вот поэтому задаток лучше, так как он дисциплинирует обе стороны сделки», — считает эксперт.