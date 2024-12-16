Эксперт перечислил отличия задатка и аванса

По его словам, принципиальное отличие аванса от задатка заключается в том, что аванс не является обязательством и не выступает в качестве обеспечительного платежа.
Авансом является заранее внесенная cумма денежных средств от стоимости продаваемых товаров, работ или услуг является авансом. По сути это — это предоплата по договору. Он используется для того, чтобы зафиксировать договоренности сторон относительно цены, даты и других условий.
Как правило, аванс представляет собой лишь символическое подтверждение намерений заключения сделки и не несет в себе дополнительных гарантий.
Особенности задатка и аванса
«Задаток, согласно статье 380 Гражданского кодекса РФ, — это взятое на себя обязательство, а переданная в его рамках денежная сумма является подтверждением заключенного между сторонами договора», — разъясняет Шиманский. — «Данное обязательство выступает обеспечением исполнения соглашения, то есть выполняет и гарантийную функцию, поскольку статьей 381 ГК РФ установлены особые условия возврата такой денежной суммы».
Задаток при расторжении договора имеет юридические последствия:
-если сделка будет прекращена по инициативе покупателя, то задаток остается у продавца;
-если сделка расторгается продавцом, то задаток возвращается покупателю в двойном размере;
— если сделка отменена по обоюдному желанию сторон или из-за независящих ни от кого обстоятельств — задаток возвращается.
«При заключении договора задатка необходимо помнить, что именно он может обезопасить сделку для покупателя на случай каких-либо проблем с продавцом», — говорит эксперт.
По словам Александра Шиманского, определения термина «аванс» в Гражданском кодексе Российской Федерации нет, но на практике в большинстве сделок используют именно его. Это связано с тем, что при нарушении условий соглашения стороны не несут материальной ответственности.
«Аванс учтут при заключении договора купли-продажи, но в случае расторжения или отказа от совершения сделки он подлежит обязательному возврату, а остаться у продавца может, только если в договоре имеется пункт о компенсации ущерба из-за действий покупателя», объясняет Шиманский.
Как правильно оформить
Соглашение о задатке должно быть заключено в письменной форме. Способов оформления задатка несколько, однако практически все юристы рекомендуют использовать предварительный договор. Можно оформить его у нотариуса, но это необязательно.
В любом случае при оформлении задатка или аванса адвокат советует оформить расписку о получении денег продавцом. В расписке должны быть указаны паспортные данные сторон; сумма задатка или аванса; ссылка на договор или соглашение, в котором указаны условия внесения предоплаты; дата и подпись получателя задатка.
Впрочем, расписку о получении денег можно не оформлять, если в договоре о задатке или в авансовом соглашении есть соответствующая отметка, заверенная подписью продавца.
Что выбрать: задаток или аванс?
Для покупателя выгоднее задаток, так как он заставляет продавца соблюдать условия договора, иначе ему придется выплатить двойную сумму задатка.
Однако и для продавца задаток выгоднее, ведь деньги достанутся ему в случае отказа от сделки покупателя. Аванс такого обеспечения не дает, он может быть просто возвращен покупателю при нарушении условий договора.
«К примеру, нередко случаются истории, когда некоторые продавцы берут авансы с нескольких потенциальных покупателей, после чего выбирают лучшие условия для сделки, а отвергнутые авансы возвращают. При этом, многие покупатели расстраиваются из-за сорванной сделки, на которую они рассчитывали. Вот поэтому задаток лучше, так как он дисциплинирует обе стороны сделки», — считает эксперт.
Таким образом, если вы всерьёз готовы к сделке, и ваша цель — установить ответственность, выбирайте задаток. Если ситуация не совсем определённая и что-то может поменяться — лучше ничего не вносить. Но если всё-таки решили использовать «аванс», помните: он не даёт никаких гарантий.
Если задаток не отдают, то необходимо возвращать деньги через суд. Для начала нужно письменно сообщить продавцу о требовании вернуть деньги и о причине возврата. Это делается телеграммой с уведомлением о вручении.
«Почти в 100% случаев, если всё сделать правильно и предоставить доказательства о том, что покупатель действительно не несёт ответственности за несостоявшуюся сделку, суд встанет на его сторону», — заключил Александр Шиманский.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».