Цены на фрахт СПГ-танкеров упали из-за превышения предложения над спросом

По информации Spark Commodities, в ноябре средняя стоимость краткосрочной аренды современных СПГ-танкеров — основных судов на рынке — в Атлантическом бассейне составила 19 700 долларов в день, что является самым низким показателем с 2019 года. С лета стоимость фрахта снизилась почти на 80%, так как количество новых судов превышает рост мирового производства СПГ.
Брокеры, аналитики и трейдеры СПГ отметили, что базовые ставки для более старых и менее эффективных судов также значительно упали. Один из брокеров упомянул, что для СПГ-танкеров с паровыми турбинами, которые являются наименее эффективными на рынке, «доходы после вычета таких расходов, как эксплуатационные, во многих случаях оказываются отрицательными или близки к нулю».
Такое значительное снижение ставок может привести к тому, что некоторым судовладельцам не удастся покрыть свои расходы на аренду, что может привести к изменениям в отрасли, включая утилизацию старых судов. По данным Международного газового союза, в прошлом году в эксплуатации находилось около 650 СПГ-танкеров. По информации компании Flex LNG, к концу этого года их количество увеличится на 68 судов, а в 2025 году — на 88. Flex также утверждает, что до 2027 года ежегодно будет вводиться более 80 новых судов.
Однако ожидаемые объемы экспорта СПГ, ради которых эти суда были заказаны, не появились в запланированные сроки, в основном из-за задержек в развитии экспортных СПГ-терминалов в США. Кроме того, Европа импортировала меньше СПГ, чем в предыдущие годы, из-за высокого уровня запасов газа в хранилищах после менее холодной зимы, что снизило спрос на сжиженный газ.
Как правило, объем экспорта СПГ увеличивается на 6−8% ежегодно, но в этом году он вырастет только на 1%, сообщил Ойстейн Каллеклев, генеральный директор Flex LNG, во время телефонного доклада о доходах в ноябре. «Это также объясняет, почему спотовый рынок фрахта так слаб», — отметил он.
Дополнительно, некоторые старые суда также освобождаются от долгосрочных контрактов в этом году, по словам брокеров, что усиливает избыток судов. По словам Мартина Сеньора, заместителя руководителя отдела ценообразования СПГ в агентстве Argus Media, хотя в период с 2025 по 2027 год планируется принять 251 новый танкер, вводимые в эксплуатацию новые экспортные мощности в тот же период могут потребовать лишь 171 дополнительное судно.
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