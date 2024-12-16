Цены на фрахт СПГ-танкеров упали из-за превышения предложения над спросом

Такое значительное снижение ставок может привести к тому, что некоторым судовладельцам не удастся покрыть свои расходы на аренду, что может привести к изменениям в отрасли, включая утилизацию старых судов. По данным Международного газового союза, в прошлом году в эксплуатации находилось около 650 СПГ-танкеров. По информации компании Flex LNG, к концу этого года их количество увеличится на 68 судов, а в 2025 году — на 88. Flex также утверждает, что до 2027 года ежегодно будет вводиться более 80 новых судов.