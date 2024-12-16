Business Standard: Индия может ускорить заключение сделки на закупку нефти у РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Индии планирует активизировать усилия по заключению долгосрочной сделки на закупку нефти у России к следующему финансовому году, который начинается в стране в апреле. Об этом сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники в министерстве нефти и природного газа республики.