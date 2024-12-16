Business Standard: Индия может ускорить заключение сделки на закупку нефти у РФ

Объединенная группа государственных нефтеперерабатывающих компаний обсуждает возможность закупки нефти в России в рамках долгосрочной сделки, и в ближайшее время ее попросят активизировать переговоры, сообщили источники.
«Цены на нефть снижались в течение последних шести месяцев, несмотря на неоднократные вспышки крупных конфликтов на Ближнем Востоке. Во всем мире оценки роста спроса пересматриваются в сторону понижения. Однако Индия остается единственной крупной экономикой, где прогнозируется стабильный и растущий спрос. Эти факторы укрепили позиции индийских покупателей нефти на любых текущих переговорах», — приводит газета слова источника.
Издание указывает, что долгосрочное соглашение снизит волатильность цен на российскую нефть и может позволить Индии иметь постоянный доступ к российской нефти по более низкой цене. Как неоднократно заявлял министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури, Индия готова продолжать покупать нефть у российских компаний, так как республику устраивают стоимость и условия.
Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта, который превышает 85%. Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают нефть более чем из трех десятков стран, включая Россию.
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию уже почти два года. По состоянию на ноябрь доля российской нефти в импорте Индии оставалась на уровне 38 процентов.