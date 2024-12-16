Большинство компаний ФРГ не ожидают улучшения экономической ситуации в 2025 году

«В настоящий момент компании не видят признаков экономического роста», — констатировал руководитель отдела исследований Ifo Клаус Вольрабе. «В связи с тем, что дела в экономике были плохи уже в 2024 году, эти цифры вызывают обеспокоенность», — отметил он, указав на то, что ни в одном из секторов германской экономики не наблюдается оптимизм.