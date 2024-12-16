Большинство компаний ФРГ не ожидают улучшения экономической ситуации в 2025 году

Согласно результатам исследования, 56,1% фирм считают, что экономическая ситуация останется по-прежнему сложной. Примерно треть (31,3%) ожидает ее ухудшения. Лишь 12,6% фирм придерживаются мнения, что условия для ведения бизнеса улучшатся.
«В настоящий момент компании не видят признаков экономического роста», — констатировал руководитель отдела исследований Ifo Клаус Вольрабе. «В связи с тем, что дела в экономике были плохи уже в 2024 году, эти цифры вызывают обеспокоенность», — отметил он, указав на то, что ни в одном из секторов германской экономики не наблюдается оптимизм.
Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. В ноябре инфляция в стране ускорилась, составив 2,2% в годовом исчислении. Уровень инфляции увеличивается второй месяц подряд. Эксперты Германского федерального банка (Бундесбанка) спрогнозировали сокращение ВВП страны на 0,2% в текущем году и лишь минимальный рост на 0,2% в 2025 году. Ранее Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Германии в текущем году до 0,2%.