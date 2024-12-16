Бахрейн как страна-гость привезет на ПМЭФ большую делегацию в 2025 году

«В следующем году у нас будет 35-летний юбилей установления дипломатических отношений с Россией. Поэтому мы выбрали Петербургский международный экономический форум как площадку для Бахрейна, чтобы представить наш бизнес, культуру и туризм российской аудитории. Мы ожидаем большой успех, приедет много официальных лиц», — сказал он.