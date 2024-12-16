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Бахрейн как страна-гость привезет на ПМЭФ большую делегацию в 2025 году

Страна намерена представить бизнес, культуру и туризм российской аудитории, заявил посол королевства в РФ Ахмед ас-Саати.

Источник: Фотобанк Росконгресс

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Бахрейн в качестве страны-гостя привезет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году большую делегацию. Об этом заявил ТАСС посол королевства в РФ Ахмед ас-Саати.

«В следующем году у нас будет 35-летний юбилей установления дипломатических отношений с Россией. Поэтому мы выбрали Петербургский международный экономический форум как площадку для Бахрейна, чтобы представить наш бизнес, культуру и туризм российской аудитории. Мы ожидаем большой успех, приедет много официальных лиц», — сказал он.