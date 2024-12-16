«Авиасейлс»: спрос на новогодний отдых в Индонезии вырос за год на 75%

Доля отдыхающих за границей путешественников на новогодние каникулы выросла за год на 4 процентных пункта и составила 29%. Больше всего бронирований пришлось на Таиланд (11% от всех покупок авиабилетов на новогодние праздники), Узбекистан (10%), Турцию (8%) и Армению (7%). Также россияне планируют перелеты в ОАЭ, Казахстан, Белоруссию (по 6%) и Грузию (5%). Следом расположились Индонезия и Китай (по 4%).