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«Авиасейлс»: спрос на новогодний отдых в Индонезии вырос за год на 75%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Спрос на авиабилеты в Индонезию на предстоящие новогодние каникулы вырос на 75% по сравнению с 2023 годом, в Китай — на 58%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс» (текст есть в распоряжении ТАСС).

Источник: РИА "Новости"

«В эти новогодние праздники по сравнению с прошлым годом больше всего увеличилась доля бронирований в Индонезию (+75%), Китай (+58%), Узбекистан (+26%), Грузию (+23%), Таиланд (+19%) и ОАЭ (+18%)», — рассказали эксперты.

Доля отдыхающих за границей путешественников на новогодние каникулы выросла за год на 4 процентных пункта и составила 29%. Больше всего бронирований пришлось на Таиланд (11% от всех покупок авиабилетов на новогодние праздники), Узбекистан (10%), Турцию (8%) и Армению (7%). Также россияне планируют перелеты в ОАЭ, Казахстан, Белоруссию (по 6%) и Грузию (5%). Следом расположились Индонезия и Китай (по 4%).

Согласно исследованию, в среднем отдых на каникулах бронируют на 10 дней, а в Таиланде и Индонезии отдыхающие планируют задержаться на 17 суток. При этом 12% авиабилетов приходится на пассажиров с детьми. Самыми семейными направлениями стали ОАЭ, Таиланд и Вьетнам — каждый пятый отправится туда с детьми.