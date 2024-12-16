Аренда однокомнатных квартир в РФ подорожала почти на 5%

«Съемные квартиры продолжают дорожать в большинстве крупных городов, в связи с чем многие арендаторы вынуждены съезжать, чтобы поискать что-то более приемлемое по цене. Мы сейчас наблюдаем на рынке “великое переселение”, из-за чего предложение арендных квартир увеличилось по сравнению с сентябрем на 30−50%, но параллельно “вымываются” все дешевые объекты. В январе все успокоится, возможно даже небольшое временное снижение ставок. Два первых месяца года будут лучшим временем, чтобы подыскать оптимальный вариант аренды квартиры», — приводятся в исследовании слова гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко.