Аксаков: ЦБ сможет победить инфляцию

Депутат заявил, что по-прежнему надеется, что на предстоящем заседании Банк России не поднимет ключевую ставку, сохранив ее на уровне 21%. «Хотя инфляционное давление есть, оно подскочило и связано с повышенным темпом роста доходов населения и с тем, что товарная масса не успевает за этим ростом доходов», — добавил он.