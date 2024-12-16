Аксаков: ЦБ сможет победить инфляцию

«Полагаю, что Центральный банк с помощью своих механизмов, прежде всего ключевой ставки, сможет победить эту тенденцию [инфляцию] и тот всплеск цен, который мы наблюдаем», — сказал он.
Депутат заявил, что по-прежнему надеется, что на предстоящем заседании Банк России не поднимет ключевую ставку, сохранив ее на уровне 21%. «Хотя инфляционное давление есть, оно подскочило и связано с повышенным темпом роста доходов населения и с тем, что товарная масса не успевает за этим ростом доходов», — добавил он.
В кулуарах конференции Аксаков заявил журналистам, что к концу 2025 года ставка может быть снижена до 17%.
Следующее заседание Банка России по ключевой ставке, последнее в 2024 году, состоится 19 декабря.